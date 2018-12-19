Злоумышленник угрожал сотруднику банка взрывом и потребовал передать имеющиеся в кассе деньги....
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Северное Измайлово задержали ранее судимого 40-летнего мужчину, подозреваемого в совершении разбойного нападения.
В полицию поступило сообщение о разбойном нападении в одной из кредитных организаций на Сиреневом бульваре. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в офис зашел неизвестный мужчина, угрожал сотруднику банка взрывом и потребовал передать имеющиеся в кассе деньги. Сотрудник организации воспользовался тревожной кнопкой, но злоумышленник скрылся с места происшествия.
В результате патрулирования территории полицейские задержали подозреваемого на улице Константина Федина.
Следственным отделом ОМВД России по району Северное Измайлово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба УВД по ВАО
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