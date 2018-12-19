Злоумышленник угрожал сотруднику банка взрывом и потребовал передать имеющиеся в кассе деньги....

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Северное Измайлово задержали ранее судимого 40-летнего мужчину, подозреваемого в совершении разбойного нападения.В полицию поступило сообщение о разбойном нападении в одной из кредитных организаций на Сиреневом бульваре. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в офис зашел неизвестный мужчина, угрожал сотруднику банка взрывом и потребовал передать имеющиеся в кассе деньги. Сотрудник организации воспользовался тревожной кнопкой, но злоумышленник скрылся с места происшествия.В результате патрулирования территории полицейские задержали подозреваемого на улице Константина Федина.Следственным отделом ОМВД России по району Северное Измайлово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73