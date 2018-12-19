В международный День мигранта полицейские рассказали журналистам о миграционной ситуации в регионе.

18 декабря во Владимире прошла приуроченная к Международному дню мигранта пресс-конференция, посвященная реализации проекта «Программа по социально-культурной адаптации мигрантов во Владимирской области».Об особенностях миграционной ситуации во Владимирской области, а также об адаптации и интеграции иностранных граждан в социокультурную среду региона журналистам рассказали заместитель начальника Управления по вопросам миграции УМВД России по Владимирской области Олег Шурыгин, руководитель АНО «Народный стиль» Микайыл Ахмедов и специалист филиала по Владимирской области ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России Светлана Колесова.Подполковник полиции Олег Шурыгин отметил, что, в целом, миграционная ситуация в регионе – стабильная. Одной из важнейших задач подразделений по вопросам миграции является социокультурная адаптация людей, которые прибывают в регион зачастую даже без знания языка, законов Российской Федерации и правил пребывания. Далее, в ходе выступления, были отмечены районы, несущие повышенную миграционную нагрузку, и обозначены основные форматы мероприятий, проводимых правоохранительными органами с трудовыми мигрантами и работодателями, привлекающими их к труду на своих предприятиях.В ходе пресс-конференции участники обсудили другие вопросы рассматриваемой тематики. Отмечено, что совместные усилия правоохранителей, общественников, сотрудников органов соцзащиты, медицинских и образовательных учреждений, которые готовы предоставлять меры поддержки семьям мигрантов с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, направлены на общее повышение уровня правовой осведомленности иностранных граждан, прибывающих в Россию с целью трудоустройства, и более успешной и быстрой их социальной и культурной адаптации.