Петр Порошенко получил нагоняй от своих заокеанских кураторов. Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер рекомендовал президенту перестать бряцать оружием.

Петр Порошенко получил нагоняй от своих заокеанскихкураторов. Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер рекомендовал президентуперестать бряцать оружием.Украинские власти ждали приезда Волкера с нетерпением ивстречали его с распростертыми объятиями. Но радость встречи была смазанадостаточно жестким заявлением американского дипломата: он неожиданно напомнил ПетруПорошенко о демократических принципах.Волкер призвал Порошенко отказаться от военного положения,которое он ввел после своей же провокации в Керченском проливе. В то же времяамериканский посланник умаслил Порошенко заявив, что Штаты поддерживают стремлениеУкраины по укреплению боеготовности вооруженных сил для ответа на российскуюагрессию.На встрече также шла речь о введении миротворцев ООН вДонбасс, правда, никаких конкретных заявлений на эту тему ни Порошенко, ни Волкерне сделали. Напомним, что Киев желает разместить миротворцев на границе сРоссией и в самом Донбассе, а в Москве настаивают на том, чтобы голубые каскивстали на линии разграничения сторон.Спецпредставитель Госдепа Курт Волкер прибыл в Киев для встреч с руководством страны ипробудет в столице два дня, сообщает . Он уже пообщался с президентомУкраины и спикером Верховной рады.28 ноября Петр Порошенко ввел военное положение вприграничных с Россией областях Украины сроком на один месяц. Первоначальнопрезидент хотел закрепить этот режим на два месяца и тогда президентские выборы,намеченные на 31 марта, пришлось бы отменить. Верховная рада не пошла на поводуу Порошенко и отказала ему в этой инициативе.