Игорь Жижикин стал героем программы Судьба человека. Артист рассказал ведущему Борису Корчевникову о непростой жизни в США.

Игорь Жижикин стал героем программы "Судьба человека".Артист рассказал ведущему Борису Корчевникову о непростой жизни в США.Игорь Жижикин один из немногих российских артистов, который смог добиться успеха в Голливуде. Американские коллеги называли артиста "самыйвостребованный русский".Жижикину удалось поработать с Джорджем Лукасом, КлинтомИствудом, Квентином Тарантино, Харрисоном Фордом, Джонни Деппом, АнджелинойДжоли и многими другими. Одной из самых известных голливудских работ артистаможно назвать роль полковника Довченко в блокбастере режиссера СтивенаСпилберга "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа".Игорь не планировал становиться актером. После армии онсобирался поступать в Московский институт связи. Однако на службе онпознакомился с циркачами, которые привили ему любовь к выступлениям. Жижикин сталартистом Московского цирка."Я участвовал вномере на велосипедах. Я был нижний – это тот, кто держит на себе всехостальных. На тебя карабкаются, стоят на голове, на руках, на плечах. Также ямечтал поучаствовать в номере воздушных гимнастов. И мне предоставили такую возможность.Им нужен был человек, который висит вниз головой и ловит всех. Сумасшедшийномер там был", – поведал артист. "Страх божий", – прокомментировал рассказ артиста ведущийБорис Корчевников.Вместе с труппой актер уехал в Америку на гастроли. Однакона зарубежной арене Жижикин выступал недолго – продюсер исчез с заработаннымиденьгами. Игорь остался на чужбине с 20 долларами в кармане. Артисту пришлосьбуквально выживать в другой стране: Жижикин работал дворником, спал на улице впарке, мылся в бассейне богатых американцев. "Я стучался во все двери, спал впарке, познакомился с бомжами, учил английский. Была интересная жизнь", —вспоминает актер.В США артист дважды женился. Первой супругой звезды сталаамериканка. Артист признается, что хоть и испытывал симпатию к девушке,вступать в брак не хотел, однако свадьбу они сыграли ради получения рабочей визы."В какой-то момент ейнадоело меня содержать, она говорила, что я денег ей не даю, работы толком нет.Я гордый, я ушел. После расставания я получил работу в мюзикле", – вспоминаетартист.После Жижикин женился снова. Его второй супругой стала американскаятанцовщица. "Когда начинается быт, сразу чувствуешь разницу в менталитете,американцы очень прагматичные. Я принял решение уйти от жены, она ушла измюзикла и начала проигрывать деньги в казино, а я отдавал ее долги. Оназагуляла так, что я даже найти ее не мог", – говорит Игорь.Спустя время артист познакомился с русской девушкой по имениНаталья. Соотечественница стала третьей женой Жижикина. "Наташа приехала вЛас-Вегас, меня знакомый попросил показать ей город, я сразу влюбился. С техпор мы не расставались. Мы могли часами разговаривать, а можем молчать и другдруга чувствовать. К сожалению, мы расстались, конечно, в этом я виноват. Но мыостались друзьями, общаемся", – рассказала звезда.После Игорь вернулся на родину. Артиста начали активноприглашать в российские картины. Пока Жижикин не встретил свою любовь.