Английский Манчестер Юнайтед официально объявил о назначении на пост исполняющего обязанности главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера, ранее возглавлявшего норвежский Мольде. Соглашение с ним рассчитано до конца нынешнего сезона.

Английский "Манчестер Юнайтед" официально объявил о назначении на пост исполняющего обязанности главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера, ранее возглавлявшего норвежский "Мольде". Соглашение с ним рассчитано до конца нынешнего сезона.Напомним, что 18 декабря руководство "красных дьяволов" досрочно расторгло контракт с португальцем Жозе Моуринью, поскольку команда под его руководством занимала лишь шестое место в английском чемпионате.Сульшер выступал за "Манчестер Юнайтед" с 1996 по 2007 год.