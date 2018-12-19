Местный житель, угрожая ножом, похитил мобильный телефон у прохожего на улице.
Вечером 11 декабря текущего года в дежурную часть ОМВД России по Суздальскому району обратился 19-летний молодой человек, сообщивший, что несколькими минутами ранее неизвестный похитил у него мобильный телефон. Потерпевший пояснил, что злоумышленник напал на улице и, угрожая ножом, потребовал отдать гаджет.
Потерпевший смог описать приметы злоумышленника. На розыск подозреваемого были ориентированы все наружные наряды полиции.
Фигурант, 41-летний местный житель, был задержан полицейскими спустя несколько часов на одной из улиц районного центра. В ходе личного досмотра у задержанного было изъято похищенное имущество и нож.
В содеянном подозреваемый сознался.
В ходе дальнейшей проверки установлено, что фигурант ранее уже привлекался к уголовной ответственности.
В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Суздальскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ (разбой).
Фигурант находится под стражей.