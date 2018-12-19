Местный житель, угрожая ножом, похитил мобильный телефон у прохожего на улице.

Вечером 11 декабря текущего года в дежурную часть ОМВД России по Суздальскому району обратился 19-летний молодой человек, сообщивший, что несколькими минутами ранее неизвестный похитил у него мобильный телефон. Потерпевший пояснил, что злоумышленник напал на улице и, угрожая ножом, потребовал отдать гаджет.Потерпевший смог описать приметы злоумышленника. На розыск подозреваемого были ориентированы все наружные наряды полиции.Фигурант, 41-летний местный житель, был задержан полицейскими спустя несколько часов на одной из улиц районного центра. В ходе личного досмотра у задержанного было изъято похищенное имущество и нож.В содеянном подозреваемый сознался.В ходе дальнейшей проверки установлено, что фигурант ранее уже привлекался к уголовной ответственности.В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Суздальскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ (разбой).Фигурант находится под стражей.