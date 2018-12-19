Госдумой в третьем чтении принят пакет поправок в Уголовный и Уголовно-исполнительный кодексы РФ об изолированном содержании террористов в тюрьмах.

Госдумой в третьем чтении принят пакет поправок в Уголовный и Уголовно-исполнительный кодексы РФ об изолированном содержании террористов в тюрьмах, передает ТАСС.Как заявил один из его авторов, первый замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев, основной целью поправок является необходимость прекращения распространения экстремистской идеологии и предотвращение вербовки в ряды террористических организаций.По словам главы профкомитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, закон вводит норму об отбывании части срока наказания отдельно в тюрьме в отношении осужденных за преступления террористической направленности.Крашенинников напомнил, что в настоящее время лицам, осужденным за совершение тяжких и особо тяжких преступлений террористической или экстремистской направленности, может быть назначено отбывание наказания в исправительных колониях общего, строгого и особого режимов.Кроме того, ФСИН России будет наделен правом выносить решения о переводе лиц, пропагандирующих террористическую идеологию среди других осужденных, в исправительные учреждения не по месту жительства или совершения преступления.