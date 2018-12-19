Герцогиня Сассекская не раз нарушала традиции королевской семьи. По мнению экспертов, Меган Маркл хочет внести дух современности в британскую монархию, но делает это слишком быстро, чем вызывает неодобрение новых родственников.

Герцогиня Сассекская не раз нарушала традиции королевской семьи. По мнению экспертов, Меган Маркл хочет внести дух современности в британскую монархию, но "делает это слишком" быстро, чем вызывает неодобрение новых родственников.Писательница Клаудия Джозеф утверждает, что члены королевской семьи всерьез обеспокоены поведением бывшей актрисы. следует быть более осторожной и брать пример с Кейт Миддлтон. "Правда в том, что герцогиня Кембриджская – совсем другой человек. Онаочень спокойная и не пытается изменить семью и делать что-топо-другому, и этим Кейт очень похожа на своего супруга. Она избегает публичности. Миддлтон не стремится нарушить правила, как Маркл",– сказала она в интервью телеканалу BBC Two.Джозеф считает, что люди восхищаются Меган, потому что она бунтарка, которая мечтает изменить монархию в лучшую сторону. "Но она делает это слишком быстро, и членам королевской семьиэто совсем не нравится", – заключила она.Том Бауэр, автор биографии принца Чарльза, сравнил герцогиню с принцессой Дианой. "Меган пытается войти в новуюроль, но ее трагедия в том, что все может закончиться точно также, как с леди Ди, если кто-тово дворце не выйдет вперед и не скажет: "Посмотри, это нужно делать именно так", – поделился он.Напомним, что недавно герцог и герцогиня Сассекские объявили о том, что собираются покинуть Кенсингтонский дворец и переехать во Фрогмор-хаус в Виндзоре. Официальные представители заявили, что супруги хотят иметь больше пространства перед рождением первенца. Однако британские СМИ считают, что так и не смогла найти общий язык с другими членами семьи.