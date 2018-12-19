Еще один мировой лидер решил отобрать победу у России.
Президент США заявил, что это он уничтожил террористов в Сирии и теперь готов
вывести оттуда свои войска.
Еще один мировой лидер решил отобрать победу у России.
Президент США заявил, что это он уничтожил террористов в Сирии и теперь готов
вывести оттуда свои войска.
Глава Белого дома приказал полностью вывести американские
войска из Сирии. Контингент состоит из двух тысяч военнослужащих. При этом
Трамп с гордостью объявил о том, что это он разгромил ИГИЛ (террористическая организация,
запрещена в России), сообщает РИА Новости.
Эксперты и политики в связи с этим не исключают, что после заявлений Трампа могут последовать провокации. Также наблюдатели говорят,
что уход американцев мало повлияет на обстановку в Сирии.
Главную роль там
по-прежнему играет Россия, именно ее военные находятся в арабской республике абсолютно законно, по
приглашению президента Башара Асада. И
именно наши войска сыграли главную роль в разгроме террористов.
Напомним, что несколько дней назад еще один политик присвоил
себе победу над ИГИЛ в Сирии. Президент Турции заявил, что это заслуга его
страны. По всей видимости, и Реджеп Тайип Эрдоган, и Дональд Трамп подзабыли, что год назад о полной победе над
"Исламским государством" сообщил российский президент Владимир Путин.
В начале декабря 2017 года президент России Владимир Путин
заявил, что "Исламское государство" разгромлено на обоих берегах
Евфрата в Сирии. После чего начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что
арабская республика полностью освобождена от террористов этой группировки, а
последние боевики были уничтожены в Дейр-эз-Зоре.