Еще один мировой лидер решил отобрать победу у России. Президент США заявил, что это он уничтожил террористов в Сирии и теперь готов вывести оттуда свои войска.

Еще один мировой лидер решил отобрать победу у России.Президент США заявил, что это он уничтожил террористов в Сирии и теперь готоввывести оттуда свои войска.Глава Белого дома приказал полностью вывести американскиевойска из Сирии. Контингент состоит из двух тысяч военнослужащих. При этомТрамп с гордостью объявил о том, что это он разгромил ИГИЛ (террористическая организация,запрещена в России), сообщает РИА Новости.Эксперты и политики в связи с этим не исключают, что после заявлений Трампа могут последовать провокации. Также наблюдатели говорят,что уход американцев мало повлияет на обстановку в Сирии.Главную роль тампо-прежнему играет Россия, именно ее военные находятся в арабской республике абсолютно законно, поприглашению президента Башара Асада. Иименно наши войска сыграли главную роль в разгроме террористов.Напомним, что несколько дней назад еще один политик присвоилсебе победу над ИГИЛ в Сирии. Президент Турции заявил, что это заслуга егостраны. По всей видимости, и Реджеп Тайип Эрдоган, и Дональд Трамп подзабыли, что год назад о полной победе над"Исламским государством" сообщил российский президент Владимир Путин.В начале декабря 2017 года президент России Владимир Путинзаявил, что "Исламское государство" разгромлено на обоих берегахЕвфрата в Сирии. После чего начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, чтоарабская республика полностью освобождена от террористов этой группировки, апоследние боевики были уничтожены в Дейр-эз-Зоре.