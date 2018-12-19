Турецкая прокуратура завершила расследование убийства российского посла в Турции Андрея Карлова. Сейчас обвинительное заключение изучают российские следователи. В Москве надеются, что все причастные к преступлению лица будут выявлены и понесут заслуженное наказание.

Турецкая прокуратура завершила расследование убийства российского посла в Турции Андрея Карлова. Сейчас обвинительное заключение изучают российские следователи. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что в Москве надеются, что все причастные к преступлению лица будут выявлены и понесут заслуженное наказание.Министерство иностранных дел России и российское посольство в Турции держат данный вопрос на постоянном контроле, заверила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге в Москве. Телеканал "Россия 24" транслировал брифинг официального представителя МИД России в прямом эфире.Обвинительное заключение по делу об убийстве Карлова в суд турецкая прокуратура передала в конце ноября. Судебный процесс начнется 8 января 2019 года.Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Полицейский Мевлют Мерт Алтынташ несколько раз выстрелил в российского дипломата. По некоторым данным, убийца российского посла был связан с живущим в США исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом. Анкара обвиняет Гюля в попытке госпереворота 15 июля 2016 года, который сорвался в том числе потому, что о нем турецкую сторону заранее предупредила Россия.Убийство Карлова было квалифицировано как теракт. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма".Послу Андрею Карлову было присвоено звание Героя России. Посмертно.