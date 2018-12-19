19.12.2018

2018-12-19 20:30:57

Ученые изобрели лекарство от болезни Стивена Хокинга

Канадские ученые изобрели уникальный препарат, позволяющий существенно замедлить развитие болезни Шарко (Лу Герига). Недугом, в том числе, страдал известный британский физик Стивен Хокинг, телеканал "360".



В основе лекарства лежит препарат телбивудин. Это противовирусное средство, которое уже применяется для борьбы с гепатитом В. Безопасность его уже доказано, вскоре начнутся клинические испытания.