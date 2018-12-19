Замминистр по вопросам оккупированных территорий Украины Юсуф Куркчи заявил, что инфраструктура на границе с Крымом находится в ужасном состоянии. Об этом он рассказал в эфире местного радио.

Замминистр по вопросам оккупированных территорий УкраиныЮсуф Куркчи заявил, что инфраструктура на границе с Крымом находится в ужасномсостоянии. Об этом он рассказал в эфире местного радио.Куркчи утверждает, что на украинских Контрольно-пропускных пунктахлюди проводят около трех часов и сталкиваются с различными неудобствами. Вчастности, там отсутствует достаточное количество питьевой воды, биотуалеты "превратилисьв мусорники",а автостанция содержитвсего 12 свободных мест, хотя пассажиров гораздо больше. Сами пограничники выглядятсовсем недружелюбно и неохотно идут на разговор с переходящими границу, потому что они подсознательно "ненавидят" каждого, кто покидает страну.Замминистр признал, что на территории России предоставляют "лучшиеусловия" крымчанам. "Там есть, где сходить в туалет, где выпить кофе, гдеоставить машину. Мы как ответственное государство должны обеспечить все этиусловия", – продолжила его мысль координатор украинской организации "Крым SOS" Тамила Ташева.Юсуф Куркчи также сообщил, что в 2017 году границу с Крымом пересекли 2,5миллиона человек. За это время перевозчики, доставляющие людей к границе,заработали около ста миллионов долларов.В начале декабря власти Украины запретили въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Президент Петр Порошенко пояснил, что это не позволит им реализовать операции, которые они планировали с 2014 года. Что конкретно имеется в виду, украинский лидер не уточнил.