Телеведущий пригрозил
Незалежной в эфире своего шоу на России 1 18 декабря. Реакция украинских журналистов на
то, что сказал Владимир Соловьев, не заставила себя долго ждать.
Телеведущий пригрозил
Незалежной в эфире своего шоу на "России 1" 18 декабря. Реакция украинских журналистов на
то, что сказал Владимир Соловьев, не заставила себя долго ждать.
Ведущий отметил, что Украина может потерять свое государство.
Говорил Соловьев уверенно и жестко.
"Еще раз повторю: дернетесь – потеряете ваше
государство. Так сказал президент Российской Федерации. А если мы, мы не
дернемся – мы спокойно и уверенно дойдем до поставленных задач. Как было в
нашей истории всегда", – залепил оплеуху Украине . Также журналист заявил, что Киеву никогда
не удастся победить столицу России.
"Никогда Украина не побеждала, когда пыталась
противостоять Москве и бегала целовала чужие хоругви!" – высказался Владимир
Соловьев. После
выхода программы в эфир украинское издание "Обозреватель"
выпустило статью на тему слов телеведущего.
В своем материале оскорбившиеся журналисты Незалежной называют Соловьева
"главным пропагандистом Кремля" и "рупором путинского режима".
Как писали "Дни.ру", в эфире того же выпуска шоу "Вечер с
Владимиром Соловьевым" произошел конфликт между ведущим
Дмитрием Куликовым и польским политологом Якубом Корейбой. Россиян запустил в оппонента стакан с водой за то, что
тот мешал ему говорить.
В конфликт вмешался и
Владимир Соловьев, резко отчитав поляка. "Если будете орать,
я подойду и по башке врежу так, что голосовые связки провалятся
в пятую точку. Орите у себя в Польше!" – заявил