Телеведущий пригрозил Незалежной в эфире своего шоу на России 1 18 декабря. Реакция украинских журналистов на то, что сказал Владимир Соловьев, не заставила себя долго ждать.

Телеведущий пригрозилНезалежной в эфире своего шоу на "России 1" 18 декабря. Реакция украинских журналистов нато, что сказал Владимир Соловьев, не заставила себя долго ждать.Ведущий отметил, что Украина может потерять свое государство.Говорил Соловьев уверенно и жестко."Еще раз повторю: дернетесь – потеряете вашегосударство. Так сказал президент Российской Федерации. А если мы, мы недернемся – мы спокойно и уверенно дойдем до поставленных задач. Как было внашей истории всегда", – залепил оплеуху Украине . Также журналист заявил, что Киеву никогдане удастся победить столицу России."Никогда Украина не побеждала, когда пыталасьпротивостоять Москве и бегала целовала чужие хоругви!" – высказался ВладимирСоловьев. Послевыхода программы в эфир украинское издание "Обозреватель"выпустило статью на тему слов телеведущего.В своем материале оскорбившиеся журналисты Незалежной называют Соловьева"главным пропагандистом Кремля" и "рупором путинского режима".Как писали "Дни.ру", в эфире того же выпуска шоу "Вечер сВладимиром Соловьевым" произошел конфликт между ведущимДмитрием Куликовым и польским политологом Якубом Корейбой. Россиян запустил в оппонента стакан с водой за то, чтотот мешал ему говорить.В конфликт вмешался иВладимир Соловьев, резко отчитав поляка. "Если будете орать,я подойду и по башке врежу так, что голосовые связки провалятсяв пятую точку. Орите у себя в Польше!" – заявил