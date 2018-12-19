В Рузе появились умные мусорные баки с датчиками наполнения. Это пилотный проект для Подмосковья. В следующем году такие устройства установят на 10 тысячах контейнеров.

В Рузе появились "умные" мусорные баки с датчиками наполнения. Это пилотный проект для Подмосковья. В следующем году такие устройства установят на 10 тысячах контейнеров.Это целая система, которая собирает информацию о движении мусоровозов, наполняемости баков. Сейчас проводят эксперимент: монтируют такие датчики в баки для раздельного сбора. Это необходимо, чтобы контейнеры не переполнялись, а машины выезжали вовремя. Система начинает предупреждать, когда количество мусора доходит до 80%, это чуть больше одного кубометра, подчеркнул генеральный директор компании "РТ-Инвест" Андрей Шипелов."Оператор системы видит это, отправляет туда автомобиль и не допускает перегрузки. Раздельные баки только внедряются, и их степень наполняемости определяется ответственностью жителей: чем больше люди начинают разделять, тем быстрее заполняется бак", — добавляет Шипелов.Данные с баков поступают в центральную систему ("умное ядро"), откуда все службы получают необходимую информацию. Данные предоставляются, прежде всего, контролирующим органам: Министерству природных ресурсов, Министерству ЖКХ Московской области.Разработкой датчика наполняемости занималась российская компания "Современные радиотехнологии". Устройство работает без сотовой сети, выглядит как небольшой радиомодуль, который передает сигнал на расстоянии и работает на одной батарейке от трех до пяти лет.Новый стандарт утилизации мусора будет внедрен в Московской области с 1 января. Во всех городах региона появится раздельный сбор отходов. Будут установлены контейнеры двух типов: синий предназначен для пластика, бумаги, металла, стекла и в серый можно выбрасывать органику, средства личной гигиены, грязную тару. За каждым контейнером будет приезжать определенный мусоровоз. Синий за синим, серый за серым. Новая коммунальная услуга сбора и вывоза отходов появится и во всей стране. Также с 1 января 2019 года.