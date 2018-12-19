Жители региона могут обратиться для получения государственных услуг, в том числе по линии миграции, в МФЦ.
Жители Владимирской области могут получить государственные услуги не только путем подачи заявления через единый портал государственных и муниципальных услуг, но и путем обращения в филиалы ГБУ «Многофункциональный центр Владимирской области».
В МФЦ гражданам оказываются следующие виды государственных услуг по линии миграции:
1. Выдача и замена внутреннего паспорта гражданина Российской Федерации.
2. Оформление и выдача заграничного паспорта.
3. Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации.
4. Миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации.
В многофункциональные центры за получением государственных и муниципальных услуг могут обратиться жители всех районов Владимирской области. МФЦ расположены по следующим адресам:
г. Александров, ул. Институтская, д. 3;
г. Вязники, ул. Комсомольская, д. 3;
г. Гороховец, ул. Лермонтова, д. 4;
г. Гусь-Хрустальный, ул. Владимирская, д.1;
г. Камешково, ул. Свердлова, д. 14;
г. Киржач, ул.Гагарина, д.8;
г. Ковров, ул. К. Маркса, д. 13А;
г. Кольчугино, ул. Ульяновская, д. 38;
г. Красная Горбатка, ул. Садовая, д.22;
г. Меленки, ул. Комсомольская, д.112;
г. Муром, пл. 1100 - летия Мурома, д. 2;
г. Петушки, ул. Кирова, д. 2А;
г. Радужный,1 квартал, д.34;
г. Собинка, ул. Димитрова, д.26;
г. Судогда ул. Ленина, д.67;
г. Суздаль, Красная площадь, д.1;
г. Юрьев-Польский, ул. Луговая, д.1.
В городе Владимире работают три многофункциональных центра предоставления государственных и муниципальных услуг, которые для удобства жителей столицы региона расположены в разных районах города по следующим адресам: Октябрьский проспект, д. 47, 4 (этаж); Суздальский проспект, д. 26; ул. Ноябрьская, д. 8.
Узнать дополнительную информацию можно на сайте 33.mfc.ru http://33.mfc.ru/.