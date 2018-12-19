Жители региона могут обратиться для получения государственных услуг, в том числе по линии миграции, в МФЦ.

Жители Владимирской области могут получить государственные услуги не только путем подачи заявления через единый портал государственных и муниципальных услуг, но и путем обращения в филиалы ГБУ «Многофункциональный центр Владимирской области».В МФЦ гражданам оказываются следующие виды государственных услуг по линии миграции:1. Выдача и замена внутреннего паспорта гражданина Российской Федерации.2. Оформление и выдача заграничного паспорта.3. Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации.4. Миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации.В многофункциональные центры за получением государственных и муниципальных услуг могут обратиться жители всех районов Владимирской области. МФЦ расположены по следующим адресам:г. Александров, ул. Институтская, д. 3;г. Вязники, ул. Комсомольская, д. 3;г. Гороховец, ул. Лермонтова, д. 4;г. Гусь-Хрустальный, ул. Владимирская, д.1;г. Камешково, ул. Свердлова, д. 14;г. Киржач, ул.Гагарина, д.8;г. Ковров, ул. К. Маркса, д. 13А;г. Кольчугино, ул. Ульяновская, д. 38;г. Красная Горбатка, ул. Садовая, д.22;г. Меленки, ул. Комсомольская, д.112;г. Муром, пл. 1100 - летия Мурома, д. 2;г. Петушки, ул. Кирова, д. 2А;г. Радужный,1 квартал, д.34;г. Собинка, ул. Димитрова, д.26;г. Судогда ул. Ленина, д.67;г. Суздаль, Красная площадь, д.1;г. Юрьев-Польский, ул. Луговая, д.1.В городе Владимире работают три многофункциональных центра предоставления государственных и муниципальных услуг, которые для удобства жителей столицы региона расположены в разных районах города по следующим адресам: Октябрьский проспект, д. 47, 4 (этаж); Суздальский проспект, д. 26; ул. Ноябрьская, д. 8.Узнать дополнительную информацию можно на сайте 33.mfc.ru http://33.mfc.ru/.