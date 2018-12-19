Певица Анита Цой стала гостьей программы Секрет на миллион телеканала НТВ. Артистка откровенно побеседовала с ведущей Лерой Кудрявцевой.

Певица Анита Цой стала гостьей программы "Секрет на миллион"телеканала НТВ. Артистка откровенно побеседовала с ведущей Лерой Кудрявцевой.Анита обычно не делится с публикой сокровенным, но для Лерысделала исключение. Цой рассказала, что с мужем Сергеем отношения складывалисьнепросто.Артистка вышла замуж рано – в 19 лет, новоиспеченногосупруга Цой не любила, поэтому мира и гармонии в семье не было. Брак трещал по швам. Мужу не нравилась певческая карьера Аниты.Знаменитость мечтала о разводе и даже намеревалась свести счеты с жизнью. Ксчастью, у артистки было ради кого держаться на этом свете – подрастал сын Сергей.Исполнительницапризналась, что со временем она научилась ценить и уважать супруга, однако от него все-таки съехала. Актриса построила на большом участке в Подмосковьечетыре дома: маме, себе, супругу и свекрови.Сейчас Анита живет вдоме родительницы. Пожилой женщине требуется помощь – возниклисерьезные проблемы со здоровьем. Со слезами на глазах Цой рассказала, что еемама оказалась в больнице для душевнобольных. "Мы своими руками ее убили!" -почти рыдая поведала она Кудряцевой. Ведущая тоже не могла скрыть эмоций,она сочувственно смотрела на гостью. Певица добавила, что послеслучившегося всем членам семьи было стыдно смотреть друг другу в глаза. Об этомсообщает .