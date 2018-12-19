Певица Анита Цой стала гостьей программы Секрет на миллион
телеканала НТВ. Артистка откровенно побеседовала с ведущей Лерой Кудрявцевой.
Певица Анита Цой стала гостьей программы "Секрет на миллион"
телеканала НТВ. Артистка откровенно побеседовала с ведущей Лерой Кудрявцевой.
Анита обычно не делится с публикой сокровенным, но для Леры
сделала исключение. Цой рассказала, что с мужем Сергеем отношения складывались
непросто.
Артистка вышла замуж рано – в 19 лет, новоиспеченного
супруга Цой не любила, поэтому мира и гармонии в семье не было. Брак трещал по швам. Мужу не нравилась певческая карьера Аниты.
Знаменитость мечтала о разводе и даже намеревалась свести счеты с жизнью. К
счастью, у артистки было ради кого держаться на этом свете – подрастал сын Сергей.
Исполнительница
призналась, что со временем она научилась ценить и уважать супруга, однако от него все-таки съехала. Актриса построила на большом участке в Подмосковье
четыре дома: маме, себе, супругу и свекрови.
Сейчас Анита живет в
доме родительницы. Пожилой женщине требуется помощь – возникли
серьезные проблемы со здоровьем. Со слезами на глазах Цой рассказала, что ее
мама оказалась в больнице для душевнобольных. "Мы своими руками ее убили!" -
почти рыдая поведала она Кудряцевой. Ведущая тоже не могла скрыть эмоций,
она сочувственно смотрела на гостью. Певица добавила, что после
случившегося всем членам семьи было стыдно смотреть друг другу в глаза. Об этом
сообщает .