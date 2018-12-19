Обнаруженных в морге московской клиники покойников хранили
для продажи. Следствие предполагает, что это только вершина айсберга – десятки
тел уже были проданы. Клиникой ранее руководил Михаил Давыдов – лечащий врач
Иосифа Кобзона.
Обнаруженных в морге московской клиники покойников хранили
для продажи. Следствие предполагает, что это только вершина айсберга – десятки
тел уже были проданы. Клиникой ранее руководил Михаил Давыдов – лечащий врач
Иосифа Кобзона.
Основную версию следствия озвучил Telegram-канал Mash. По его данным, умерших
раковых больных больше десяти лет берегли про запас – чтобы однажды продать в
музей или в специализированную лабораторию.
Ранее сообщалось, что вечером 17 декабря сотрудники
медучреждения на Каширском шоссе при осмотре холодильной камеры нашли четыре
мумифицированных тела и фрагмент нижней конечности человека. По предварительным
данным, они пролежали там более десяти лет. Следственный комитет проводит
доследственную проверку, назначены судебно-медицинские экспертизы. Опрашиваются
работники больницы.
По данным телеграм-канала, в Национальный медицинский центр
онкологии имени Блохина в конце ноября был назначен новый главврач Иван
Стилиди. Он сразу же распорядился провести ревизию и обнаружил сюрприз в
патологоанатомическом отделении.
Сообщается, что по делу об обнаружении в клинике Блохина допросят ее бывшего
главврача Михаила Давыдова. Пока Давыдов руководил клиникой, он был лечащим
врачом звезд первой величины – в том числе известного певца Иосифа Кобзона,
умершего от рака в августе этого года.
Тем временем стало известно: в клинике имени Блохина опровергли
появившуюся в СМИ информацию о том, что обнаружили в онкоцентре. Однако
позже стало известно, что центр передал четыре неопознанных тела правоохранительным
органам, передает ТАСС.