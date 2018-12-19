Обнаруженных в морге московской клиники покойников хранили для продажи. Следствие предполагает, что это только вершина айсберга – десятки тел уже были проданы. Клиникой ранее руководил Михаил Давыдов – лечащий врач Иосифа Кобзона.

Обнаруженных в морге московской клиники покойников хранилидля продажи. Следствие предполагает, что это только вершина айсберга – десяткител уже были проданы. Клиникой ранее руководил Михаил Давыдов – лечащий врачИосифа Кобзона.Основную версию следствия озвучил Telegram-канал Mash. По его данным, умершихраковых больных больше десяти лет берегли про запас – чтобы однажды продать вмузей или в специализированную лабораторию.Ранее сообщалось, что вечером 17 декабря сотрудникимедучреждения на Каширском шоссе при осмотре холодильной камеры нашли четыремумифицированных тела и фрагмент нижней конечности человека. По предварительнымданным, они пролежали там более десяти лет. Следственный комитет проводитдоследственную проверку, назначены судебно-медицинские экспертизы. Опрашиваютсяработники больницы.По данным телеграм-канала, в Национальный медицинский центронкологии имени Блохина в конце ноября был назначен новый главврач ИванСтилиди. Он сразу же распорядился провести ревизию и обнаружил сюрприз впатологоанатомическом отделении.Сообщается, что по делу об обнаружении в клинике Блохина допросят ее бывшегоглавврача Михаила Давыдова. Пока Давыдов руководил клиникой, он был лечащимврачом звезд первой величины – в том числе известного певца Иосифа Кобзона,умершего от рака в августе этого года.Тем временем стало известно: в клинике имени Блохина опроверглипоявившуюся в СМИ информацию о том, что обнаружили в онкоцентре. Однакопозже стало известно, что центр передал четыре неопознанных тела правоохранительныморганам, передает ТАСС.