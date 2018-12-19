В Екатеринбурге пенсионерка умерла после ожогов, полученных из-за прорыва трубопровода тепловых сетей. По факту гибели женщины было возбуждено уголовное дело.

В Екатеринбурге пенсионерка умерла после ожогов, полученных из-запрорыва трубопровода тепловых сетей. По факту гибели женщины было возбужденоуголовное дело.Инцидент произошел утром 28 ноября около пересечения улицПобеды и Ломоносова. 72-летняя пенсионерка вела в школу детей, когда провалиласьв яму с кипятком. Пострадавшая получила ожоги 52% площади тела и была срочнодоставлена в больницу. Врачи боролись за жизнь женщины в течение двухнедель, но в итоге пенсионерка скончалась.Полицейские возбудили уголовное дело в отношении Екатеринбургскойтеплосетевой компании по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствиененадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Именно эта организация была ответственна "за содержание и эксплуатацию тепловых сетей"."Указаннаятеплосетевая организация обязана осуществлять организационно и технологическисвязанные действия, обеспечивающие поддержание технических устройств тепловыхсетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами", -сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.Ранее в Санкт-Петербурге госпитализировали маленького ребенка,который выпил горячую воду. Малышка с термическим ожогом полости рта была доставлена в больницув тяжелом состоянии.Позже выяснилось, что ЧП случилось по недосмотру взрослых.