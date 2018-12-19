В Екатеринбурге пенсионерка умерла после ожогов, полученных из-за
прорыва трубопровода тепловых сетей. По факту гибели женщины было возбуждено
уголовное дело.
В Екатеринбурге пенсионерка умерла после ожогов, полученных из-за
прорыва трубопровода тепловых сетей. По факту гибели женщины было возбуждено
уголовное дело.
Инцидент произошел утром 28 ноября около пересечения улиц
Победы и Ломоносова. 72-летняя пенсионерка вела в школу детей, когда провалилась
в яму с кипятком. Пострадавшая получила ожоги 52% площади тела и была срочно
доставлена в больницу. Врачи боролись за жизнь женщины в течение двух
недель, но в итоге пенсионерка скончалась.
Полицейские возбудили уголовное дело в отношении Екатеринбургской
теплосетевой компании по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие
ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Именно эта организация была ответственна "за содержание и эксплуатацию тепловых сетей".
"Указанная
теплосетевая организация обязана осуществлять организационно и технологически
связанные действия, обеспечивающие поддержание технических устройств тепловых
сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами", -
сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Ранее в Санкт-Петербурге госпитализировали маленького ребенка,
который выпил горячую воду. Малышка с термическим ожогом полости рта была доставлена в больницу
в тяжелом состоянии.Позже выяснилось, что ЧП случилось по недосмотру взрослых.