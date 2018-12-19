Сумма материального ущерба превысила 20 тысяч рублей

Сумма материального ущерба превысила 20 тысяч рублейВ конце ноября этого года в дежурную часть полиции в Гусь-Хрустальном обратился представитель одного из местных предприятий. Он рассказал о пропаже двигателей от спецтехники, смесителей и кабеля. Сумма материального ущерба превысила 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, злоумышленники проникли в складское помещение, повредив замок на входной двери.Подозреваемых в совершении преступления, местных жителей, 20 и 23 лет, задержали. Они во всем признались. Похищенное имущество воры сдали в пункт приема лома, а деньги успели потратить.Расследование уголовного дела продолжается.