Молодые люди проникли в складское помещение, откуда похитили двигатели от спецтехники, смесители и кабель.

В конце ноября текущего года в дежурную часть полиции обратился представитель одного из районных предприятий, сообщивший о хищении с территории двигателей от спецтехники, смесителей и кабеля. Сумма материального ущерба, причиненного собственнику, превысила 20 000 рублей.Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что злоумышленники проникли в складское помещение, повредив запорное устройство на входной двери.По факту кражи следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Подозреваемые в совершении преступления, местные жители, 20 и 23 лет, были задержаны в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий и дали признательные показания.Установлено, что похищенное имущество подозреваемые сдали в пункт приема лома, а вырученные деньги потратили на личные нужды.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Сотрудниками полиции проводится проверка на причастность фигурантов к совершению аналогичных преступлений на территории района.