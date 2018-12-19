19.12.2018

2018-12-19 13:40:44

В Казани иномарка сбила ребенка на санках

Утром 18 декабря на перекрестке улиц Лукина и Айдарова в Авиастроительном районе Казани автомобиль Ford Fusion не уступил дорогу на регулируемом пешеходном переходе и наехал на санки с трехлетним мальчиком, которые везла его мать, передает портал . За рулем иномарки находилась 44-летняя женщина. В результате ДТП ребенок получил ушибы мягких тканей лобной области, носа и верхней губы.