В Краснодаре злоумышленники, переодетые в костюмы Деда
Мороза, Снегурочки и рождественских оленей, ограбили кафе. Преступление попало на
камеры видеонаблюдения.
В Краснодаре злоумышленники, переодетые в костюмы Деда
Мороза, Снегурочки и рождественских оленей, ограбили кафе. Преступление попало на
камеры видеонаблюдения.
На записи видно, как в кафе ворвались вооруженные люди в
праздничных костюмах. Все присутствующие в испуге упали на пол. После этого неизвестные забрали деньги из кассы и скрылись до прихода полиции.
Посетители и сотрудники кондитерской не пострадали. Работники
заведения отказались назвать сумму, похищенную бандой Деда Мороза. На данный момент правоохранительные органы пытаются
установить личности преступников, передает "".