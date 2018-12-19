В Краснодаре злоумышленники, переодетые в костюмы Деда Мороза, Снегурочки и рождественских оленей, ограбили кафе. Преступление попало на камеры видеонаблюдения.

В Краснодаре злоумышленники, переодетые в костюмы ДедаМороза, Снегурочки и рождественских оленей, ограбили кафе. Преступление попало накамеры видеонаблюдения.На записи видно, как в кафе ворвались вооруженные люди впраздничных костюмах. Все присутствующие в испуге упали на пол. После этого неизвестные забрали деньги из кассы и скрылись до прихода полиции.Посетители и сотрудники кондитерской не пострадали. Работникизаведения отказались назвать сумму, похищенную бандой Деда Мороза. На данный момент правоохранительные органы пытаютсяустановить личности преступников, передает "".