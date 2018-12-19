Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал комментарий по поводу ухода с поста президента Российского футбольного союза Виталия Мутко. Он заявил, что в Кремле высоко оценили вклад спортивного функционера и пожелали успехов новому руководителю РФС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал комментарий по поводу ухода с поста президента Российского футбольного союза Виталия Мутко. Он заявил, что в Кремле высоко оценили вклад спортивного функционера и пожелали успехов новому руководителю РФС."Мы высоко ценим вклад Виталия Мутко и желаем успехов новому руководителю", – цитирует Пескова Sport24.Напомним, что на заседании исполкома Российского футбольного союза, которое прошло в Москве, было объявлено об уходе с поста главы организации Виталия Мутко.