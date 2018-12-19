Там установили новые ворота и борта, заменили освещение

Там установили новые ворота и борта, заменили освещениеВо Владимире в микрорайоне Оргтруд откроют обновлённый хоккейный корт. Построили его еще в 1986 году. В 1990 площадку частично модернизировали. С тех пор корт больше не ремонтировали.Теперь же на корте хоккейном корте установили новые ворота и борта, заменили освещение. В день открытия на коробке дворовые команды Оргтруда и Лесного сыграют товарищеский матч.Кроме того, для гостей праздника подготовили музыкальную программу от творческих коллективов МБУК «Дом культуры микрорайона Оргтруд», показательные выступления фигуристов и сладкие призы от Деда Мороза и Снегурочки.Начало в 11:00 20 декабря.