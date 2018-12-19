Сохатые попали в объектив владимирцев

Сохатые попали в объектив владимирцевВо владимирском парке «Дружба» живет целая семья лосей. Горожане, выйдя на прогулку, могут запросто с ними повстречаться. Сохатые свободно бегают между деревьев по парку, если их не пугают собаки или особо впечатлительные люди.Всего в зеленой полосе Владимира живут 6-7 лосей, среди которых есть малыши.«Они могли прийти в лесопарковую зону через трассу М-7. Хочется напомнить, что лоси – очень пугливые животные, которые уходят от неприятностей, которые могут создать люди. Если лось видит живой объект на пути, он убегает. Они не опасны, но это крупные животные, люди их боятся», - рассказала нашим коллегам из «» начальник дирекции особо охраняемых природных территорий Владимирской области Ольга Канищева.Экологи хотят установить солонец на отдаленной территории парка, чтобы лоси были увлечены «вкусностями» там и не выходили близко к лыжне.