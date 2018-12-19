Трагедией обернулся для 47-летнего жителя подмосковной Ивантеевки поход в магазин за сигаретами - в ходе драки за место в очереди он ударился головой об пол и скончался. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения.

Трагедией обернулся для 47-летнего жителя подмосковной Ивантеевки поход в магазин за сигаретами — в ходе драки за место в очереди он ударился головой об пол и скончался. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения.Конфликт между двумя посетителями торговой точки на улице Толмачева разгорелся около 17:40 в минувшее воскресенье, 16 декабря. Павел заглянул в расположенный рядом с домом магазин и так заболтался с продавщицами, что на кассе образовалась очередь. Стоявший рядом мужчина сначала вежливо пытался намекнуть покупателю, что он не один в магазине, а потом, когда ответа не последовало, попросту оттолкнул его в сторону. Последний сносить оскорбление не стал и ударил обидчика.Завязалась драка, в ходе которой Павел в какой-то момент даже начал брать верх, но его противник собрался и одним ударом по лицу отправил соперника на пол. При падении он ударился головой о выступ, а хулиган довершил дело, нанеся несколько ударов ногой. Все происходило на глазах продавщиц и нескольких покупателей, но никто из них не остановил расправу.Победитель схватки в довершение забрал выпавшую из рук Павла купюру в 1 тысячу рублей, расплатился за пиво и был таков. К моменту прибытия врачей его соперник уже не подавал признаков жизни.Подозреваемого, как уточняет "МК", задержали по горячим следам — им оказался только вышедший в отпуск 42-летний сварщик с местного завода. Пока что ему инкриминируют разбой, но в ближайшее время статья будет переквалифицирована на более тяжкую.