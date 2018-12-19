Больницы в это время года традиционно испытывают повышенную потребность в донорах

Больницы в это время года традиционно испытывают повышенную потребность в донорахВ преддверии новогодних праздников Областная станция переливания крови приглашает владимирцев сдать кровь. Особенно востребованы сейчас все группы крови отрицательного резус-фактора.Главный врач Областной станции переливания крови Дмитрий Находкин рассказал, что больницы в это время года традиционно испытывают повышенную потребность в донорской крови и её компонентах, поэтому трансфузиологи стараются сделать дополнительные запасы.Кровь можно сдать в Областной станции переливания крови (г. Владимир, ул. Студенческая, 5), в её филиале в городе Вязники (ул. Вокзальная, 4 а) и в отделении переливания крови Муромской городской больницы №3 (ул. Войкова, 11 а).Доноров ждут с 19 по 27 декабря, кроме выходных, с 8.00 до 14.00. С собой нужно взять паспорт.Получить подробную информацию о донорстве можно на сайте www.yadonor.ru или по бесплатному телефону «горячей линии»: 8 (800) 333-33-30.