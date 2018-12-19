19.12.2018

2018-12-19 08:35:45

В России грязный снег покрасили белой краской

Жители города Мыски Кемеровской области сняли на видео необычное решение местных чиновников, решивших покрасить белой краской созданную к праздникам снежную горку. Таким образом, посчитали очевидцы, они решили скрыть угольную пыль, пачкающую снег в городе, передает "".



Мэр Мысков Дмитрий Иванов объявил о том, что ответственный за подобное решение уже получил выговор. "Я дал команду немедленно очистить горку от краски и привести ее в порядок. Приношу извинения горожанам, которым этот инцидент испортил новогоднее настроение", – цитирует главу города .