В среду депутаты Госдумы в третьем, окончательном, чтении приняли закон, запрещающий производство и оборот порошкового спирта.
В среду депутаты Госдумы в третьем, окончательном, чтении приняли закон, запрещающий производство и оборот порошкового спирта, передает "Интерфакс".
Таким образом, новый закон запрещает производство и (или) оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции.
Нововведение касается пищевой или непищевой продукции в виде сухого вещества, предназначенного для получения жидкого продукта, содержащего в своем составе этиловый спирт более 0,5% объема готовой продукции.