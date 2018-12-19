Злоумышленник попытался расплатиться в магазине, но банкноты вызвали подозрение у продавца...

Сотрудники ОЭБиПК УВД по САО задержали 28-летнего приезжего, подозреваемого в сбыте поддельных денежных купюр номиналом 2 тысячи рублей.В ОМВД России по Хорошевскому району обратился сотрудник продуктового магазина. Мужчина сообщил, что покупатель расплатился с ним за товар двумя купюрами номиналом в 2 тысячи рублей. Денежные средства вызвали подозрение у продавца.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Хорошевском шоссе.Установлено, 28-летний приезжий получил от неустановленных соучастников два поддельных банковских билета Центрального банка Российской Федерации достоинством 2 тысяч рублей. После чего сбыл их в продуктовом магазине.Следственной частью УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29