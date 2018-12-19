В Культурном центре ГУ МВД Росиии по г. Москве для детей сотрудников органов внутренних дел прошла новогодняя киноелка «Зверолашъ 2019». Мероприятие посетили около 400 человек....

В Культурном центре ГУ МВД Росиии по г. Москве для детей сотрудников органов внутренних дел прошла новогодняя киноелка «Зверолашъ 2019». Мероприятие посетили около 400 человек.Хороводами и песнями ребят встречали Дед Мороз и Снегурочка. У входа в фойе зрителей ждали умные и дружелюбные животные, которых можно было погладить и сфотографироваться с ними.Гостей приглашают в зал. Поприветствовать зрителей вышел главный редактор газеты «Петровка, 38» полковник милиции в отставке Александр Обойдихин. Он пожелал присутствующим приятных эмоций от просмотра киноелки, а детишкам веселых и хороших новогодних каникул.И вот в зале гаснет свет. На экране продемонстрировали отрывки из кинокартин «Кавказская пленница», «Белый Бим Черное ухо» и многих других, а также сюжеты из российских сериалов и передач, где принимали участие в съемках животные. Многие животные-киногерои вышли на сцену и демонстрировали вживую свои замечательные навыки, послушание командам.Также на встречу пригласили актера, одного из главных героев телесериала «Пес», Никиту Панфилова, который рассказал о своей профессии, работе на съемочной площадке с животными. Также он пожелал детям, чтобы все их заветные мечты обязательно сбылись.Мероприятие сопровождалась музыкальными и танцевальными номерами. В завершение дети вышли на сцену, чтобы исполнить новогодние песни вместе с артистами.Яркое новогоднее мероприятие не оставило равнодушными не только детей, но и их родителей. Но «Зверолашъ» не ограничился только кино-елкой, по окончанию вечера детям вручили сладкие подарки.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве