Злоумышленник отобрал у него телефон

Злоумышленник отобрал у него телефонВ середине декабря этого года в дежурную часть полиции по Суздальскому району обратился 19-летний молодой человек. Парень рассказал, что неизвестный отобрал у него мобильный телефон. Злоумышленник напал на улице, угрожал ножом и требовал отдать гаджет, сообщает пресс-служба регионального УМВД.41-летнего местного жителя правоохранители задержали спустя несколько часов на одной из улиц Суздаля. Во время обыска у задержанного изъяли и смартфон, и нож. Выяснилось, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за разбой. Злоумышленник находится под стражей.