Злоумышленница, увидев, что пенсионерка положила пакет на стул и отвлеклась, похитила его и скрылась...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Солнцево г. Москвы задержали 28-летнюю приезжую по подозрению в краже личных вещей, банковской карты и денежных средств у пенсионерки.В полицию поступило сообщение о краже от 73-летней женщины. Она сообщила, что в одной из организаций обнаружила пропажу пакета, в котором находились ее личные вещи, паспорт, банковская карта, мобильный телефон и денежные средства.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД задержали подозреваемую. Ею оказалась 28-летняя приезжая.Установлено, что злоумышленница, увидев, что пенсионерка положила пакет на стул и отвлеклась, похитила его и скрылась. Похищенным она распорядилась по своему усмотрению.Следственным отделением ОМВД России по району Солнцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39