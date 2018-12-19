Одна из крупнейших процессорных экосистем — MIPS — переходит в разряд систем с открытым исходным кодом и начинает тиражировать по всему миру опыт работы с российскими вузами и разработчиками. Как минимум это означает, что набор команд и алгоритмов обращения к такому процессору больше не нужно будет покупать.

Одна из крупнейших процессорных экосистем — MIPS — переходит в разряд систем с открытым исходным кодом и начинает тиражировать по всему миру опыт работы с российскими вузами и разработчиками. Как минимум это означает, что набор команд и алгоритмов обращения к такому процессору больше не нужно будет покупать. Если на рынке центральных процессоров для компьютеров монополия — у архитектур Intel x86, а практически все смартфоны и планшеты построены на основе решений ARM, то чипов MIPS на самом деле продается никак не меньше — речь о миллиардах устройств.Но это преимущественно специализированные решения, рассказывает ведущий передачи 33Live.Runet Филипп Трофимов. В частности, компьютеры для военных, встраиваемые системы или специализированные чипы, отвечающие, например, за работу Wi-Fi в том же смартфоне. Некогда на процессорах MIPS строились и обычные компьютеры: настольные и мобильные, но эту гонку компания проиграла Intel и ARM. Видимо, безвозвратно.Теперь анонсирована инициатива MIPS Open. Кто угодно и совершенно бесплатно сможет строить свои решения на основе достаточно быстрых и очень энергоэффективных процессоров. А еще открытые системы предполагает довольное большое сообщество разработчиков, обменивающихся идеями и решениями. Предполагается, что это сделает процессоры MIPS более популярными, а значит, для них появится большое количество новых программ, и будут адаптированы уже существующие.В Wave Computing, которой принадлежат патенты и лицензии MIPS, подчеркивают, что не отказываются от заработка на процессорах. Просто теперь будут получать основной доход не продавая лицензию другим компаниям, а продавая процессоры собственной разработки, предварительно расширив сферу их применения. Например, нацелились на рынок интернета вещей, прочих подключенных устройств и периферии.