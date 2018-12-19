Благодарность Министра объявлена сотрудникам ДПС майору полиции Алекскею Голубкову и старшему лейтенанту полиции Андрею Соловьеву.

"Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев подписал Приказ о награждении сотрудников отделения полиции по оперативному обслуживанию территории Усть-Кубинского муниципального района МО МВД России «Сокольский» УМВД России по Вологодской области старшего участкового уполномоченного майора полиции Алексея Шестерикова, дознавателя лейтенанта полиции Сергея Святова и водителя автомобиля группы тылового обеспечения Николая Спиридонова медалью МВД России «За смелость во имя спасения». Сотрудникам ДПС майору полиции Алекскею Голубкову и старшему лейтенанту полиции Андрею Соловьеву объявлена благодарность Министра", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.В селе Устье Вологодской области майор полиции Алексей Шестериков, лейтенант полиции Сергей Святов и водитель Николай Спиридонов спасли подростка, провалившегося под лед в ста метрах от берега реки Кубена. Алексей Шестериков прыгнул в ледяную воду, чтобы поддержать обессилевшего мальчика, а Сергей Святов и Николай Спиридонов помогли поднять его в лодку, где быстро одели в сухую теплую одежду.К этому времени на второй лодке подошли к полынье майор полиции Алексей Голубков и старший лейтенант полиции Андрей Соловьев. Они посадили ребенка с лодку и перевезли на берег, где передали медицинским работникам.Благодаря своевременным, грамотным и решительным действиям сотрудников полиции в экстремальной ситуации жизнь ребенка была спасена.