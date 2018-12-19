В регионе прошло торжественное мероприятие в честь Дня добровольца

В регионе прошло торжественное мероприятие в честь Дня добровольцаВ областном Дворце культуры и искусства прошло торжественное мероприятие в честь Дня добровольца. В одном месте собрали активистов волонтёрской и благотворительной деятельности со всего региона. Именно благодаря их работе наша область становится одной из центров развития добровольчества.В этом году во Владимирской области образовали Региональный добровольческий ресурсный центр. Также работают несколько региональных координационных центров по направлениям «Волонтёры-медики», «Волонтёры Победы», «Серебряное волонтёрство», «Волонтёры поисково-спасательных отрядов».Владимир Сипягин обратил внимание добровольцев на ту сферу, где в них больше всего нуждаются - помощь детям в трудной жизненной ситуации и представителям старшего поколения. Губернатор считает, что волонтеры могли бы помогать осваивать блага технического прогресса в эпоху цифровизации, телемедицины и других инноваций пенсионерам.«Они тоже должны быть активными участниками общественной жизни. Тогда их колоссальный опыт и знания будут помогать развитию и страны, и нашей области», – подчеркнул глава региона. Кроме того, он выразил уверенность, что с общественная активность не угаснет: владимирская земля всегда славилась бескорыстными и неравнодушными людьми.В этом году учредили премию «Доброволец Владимирской области». Сегодня её получили десять руководителей и членов добровольческих объединений региона.