В регионе прошло торжественное мероприятие в честь Дня добровольца
В регионе прошло торжественное мероприятие в честь Дня добровольца
В областном Дворце культуры и искусства прошло торжественное мероприятие в честь Дня добровольца. В одном месте собрали активистов волонтёрской и благотворительной деятельности со всего региона. Именно благодаря их работе наша область становится одной из центров развития добровольчества.
В этом году во Владимирской области образовали Региональный добровольческий ресурсный центр. Также работают несколько региональных координационных центров по направлениям «Волонтёры-медики», «Волонтёры Победы», «Серебряное волонтёрство», «Волонтёры поисково-спасательных отрядов».
Владимир Сипягин обратил внимание добровольцев на ту сферу, где в них больше всего нуждаются - помощь детям в трудной жизненной ситуации и представителям старшего поколения. Губернатор считает, что волонтеры могли бы помогать осваивать блага технического прогресса в эпоху цифровизации, телемедицины и других инноваций пенсионерам.
«Они тоже должны быть активными участниками общественной жизни. Тогда их колоссальный опыт и знания будут помогать развитию и страны, и нашей области», – подчеркнул глава региона. Кроме того, он выразил уверенность, что с общественная активность не угаснет: владимирская земля всегда славилась бескорыстными и неравнодушными людьми.
В этом году учредили премию «Доброволец Владимирской области». Сегодня её получили десять руководителей и членов добровольческих объединений региона.