В канун Дня Святителя Николая Мир Ликийских Чудотворца Митрополит Евлогий и Светлана Мельникова обменялись подарками

В канун Дня Святителя Николая Мир Ликийских Чудотворца Митрополит Евлогий и Светлана Мельникова обменялись подаркамиПо приглашению Владыки один из первых своих визитов в качестве генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова совершила во Владимирскую и Суздальскую епархию. Все годы в добром соседстве с епархией музейщики постигали истину взаимопонимания и добра. Взаимодействие Владимиро-Суздальского музея-заповедника на протяжении многих десятков лет являли пример содружества и соработничества.В канун Дня Святителя Николая Мир Ликийских Чудотворца Митрополит Евлогий и Светлана Мельникова обменялись подарками. Разговор касался вопросов взаимодействия епархии и музея в рамках предложенной Министерством культуры РФ и Патриаршим советом по культуре концепции создания согласительных комиссий. Музей и церковь в ближайшее время будут совместно трудиться над проектом празднования в 2024 году 1000-летия Суздаля. Идею Владимирской и Суздальской епархии канонизировать святителя Илариона, митрополита Суздальского и Юрьевского (XVII в.), музей горячо поддержал и готов помочь в предоставлении научно-исследовательских материалов.