В украинском руководстве сидят те еще интересные личности. Взять, к примеру, министра инфраструктуры Незалежной Владимира Омеляна – одиозный чиновник с завидной регулярностью озвучивает нелепый антироссийский бред. На сей раз он прошелся по Крымскому мосту. По мнению Омеляна, переправа создаст России большие проблемы.

В украинском руководстве сидят те еще "интересные личности". Взять, кпримеру, министра инфраструктуры Незалежной Владимира Омеляна – одиозныйчиновник с завидной регулярностью озвучивает нелепый антироссийскийбред. На сей раз он прошелся по Крымскому мосту. По мнению Омеляна,переправа создаст России большие проблемы.Трассачерез Керченский пролив стала не только элементом инфраструктуры,соединяющим полуостров и Кубань, но и инструментом политического давленияна Украину, заявил Омелян в эфире телеканала ATR.Помнению главы украинского министерства инфраструктуры, Крымский мостдоставит серьезные неприятности российскому руководству. "Это (давление. – Прим. ред.) Путинуудается, как он считает, блестяще. Хотя я считаю, что это ускорит егоконец", – пофантазировал чиновник.Далее министр пригрозил Москве последствиями за задержание украинских кораблей недалеко от 25 ноября этого года. Россия, со слов Омеляна,обстреляла суда и "захватила моряков в плен". О том, что кораблинарушили российские территориальные воды и отказались подчинитьсязаконным требованиям пограничников глава ведомства предпочел нераспространяться.Проблемы Крымского моста – старая байка, которую продолжают использоватьукраинские пропагандисты всех мастей, причем как блогеры, так и крупные СМИ. Ранееукраинские журналисты говорили о неполадках с опорами трассы черезКерченский пролив: якобы некоторые проседают, а другие, наоборот,поднимаются.В доказательство СМИ Незалежнойссылаются на спутниковые снимки, хотя любому здравомыслящему человекуочевидно, что на фотографиях из космоса разглядеть столь незначительныеизменения Крымского моста невозможно.с началом зимы наши "братья" взялись спекулировать на ледоходе, которыйякобы снесет опоры трассы. По словам блогера Ларисы Волошиной, конструкцииуже деформированы, поэтому не факт, что они выдержатудары ледовых масс.Напомним, автомобильнаячасть Крымского моста была открыта президентом России ВладимиромПутиным в мае этого года. К настоящему моменту по трассе проехали около3,5 миллиона транспортных средств.конце следующего года должна открыться железнодорожная часть трассычерез Керченский пролив. Поезда свяжут Симферополь и другие городаполуострова с Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону, Казанью,Екатеринбургом. Не исключено, что строители закончат ее возведениедосрочно.