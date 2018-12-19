На празднике побывали 350 детей со всего региона

На празднике побывали 350 детей со всего регионаВ областном Дворце культуры и искусства во Владимире прошла Губернаторская ёлка для 350 детей со всего региона. Малышей и их родителей поздравляли не только Дедушка Мороз со Снегурочкой, но и Владимир Сипягин.«Как здорово, что здесь собрались ребята со всей нашей области! Уверен, в этом году вы хорошо учились и помогали родным. Хочу поблагодарить ваших родителей и учителей за внимание и заботу и также поздравить их с наступающим праздником. В преддверии Нового года у меня есть заветное желание: чтобы каждый человек, живущий в России, на нашей древней владимирской земле, смог достичь того, о чём заветно мечтает. Искренне желаю вам, чтобы ваша дорога в жизнь была широкой, светлой и счастливой!», – обратился к детям губернатор.На эту ёлку в областной центр приехали ребята, которые живут в многодетных и малообеспеченных семья, сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья и находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети погибших в «горячих точках», дети военнослужащих, а также одаренные ребята от 6-ти до 11-ти лет.Для них приготовили интерактивную программу, новогоднее представление «Супер-кот и Новый год». Все дети с удовольствием закружились в новогоднем хороводе с Дедом Морозом и Снегурочкой и получили сладкий подарок.Впереди ещё две Губернаторские ёлки - в областном Дворце культуры и искусства 20 декабря. А 21 декабря пройдёт благотворительная ёлка, обладминистрацией и компанией «Ферреро Руссия». В этих праздничных мероприятиях примут участие более 1000 малышей со всех уголков области.