На прошлой неделе с симптомами гриппа и ОРВИ к врачу обратились 9286 человек

На прошлой неделе с симптомами гриппа и ОРВИ к врачу обратились 9286 человекЭпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ во Владимирской области пока спокойная, сообщает Роспотребнадзор.Однако есть и тревожные новости – у одного из жителей региона обнаружили вирус свиного гриппа — A(H1N1).На прошлой неделе с симптомами гриппа и ОРВИ к врачу обратились 9286 человек. Из них — 6313 детей.Детская заболеваемость ОРВИ в областном центре превысила эпидпорог на 0,8% . За прошедшие 7 дней из 3 125 человек, обратившихся за медпомощью, было 2022 ребёнка.Повышение средне-областного показателя регистрируют в Собинском, Кольчугинском и Муромском районах, а также во Владимире. В двух школах Мурома в объявлен карантин.