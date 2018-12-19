Камера наблюдения сняла на видео момент аварии, произошедшей в Чебоксарах, когда пенсионерка перебегала дорогу в неположенном месте. Ее насмерть сбил троллейбус. В этот день водителю исполнилось 50 лет. Проверка показала, что он был трезв.

В Чебоксарах 66-летняя женщина перебегала дорогу в неположенном месте и была сбита троллейбусом.Инцидент произошел вчера, 18 декабря, неподалеку от остановки "Дом торговли". От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.По словам водителя, он не успел среагировать на неожиданно появившегося пешехода. В момент совершения аварии, как показала проверка, мужчина, сидевший за рулем троллейбуса, был трезв. В этот день ему исполнилось 50 лет.