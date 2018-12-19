Спикер нижней палаты Вячеслав Володин озвучил главные задачи депутатов в предстоящую весеннюю сессию. По словам законодателя, нужно продолжать улучшать качество принимаемых законов, расширять представительные полномочия депутатов и повышать эффективность парламентского контроля.

Спикернижней палаты Вячеслав Володин озвучил главные задачи депутатов впредстоящую весеннюю сессию. По словам законодателя, нужно продолжать улучшать качество принимаемых законов, расширятьпредставительные полномочия депутатов и повышать эффективность парламентскогоконтроля.Преждевсего Вячеслав Володин обратил внимание законодателей на повышение качестварассматриваемых законопроектов. Спикер посетовал, что порой споры депутатов, возникающие в ходе обсуждения нормативно-правовых актов,связаны с недоработкой документов. "Не провели детальное обсуждение, незапрашивали мнения экспертов, не запрашивали оценку регулирующеговоздействия", – пояснил председатель нижней палаты.Поего словам, с началом весенней сессии необходимо создать условия дляработы думских комитетов, обозначить необходимые требования к ним. Главнаяцель – повысить ответственность работы комитетов, указал ВячеславВолодин.Наплощадках комитетов должны появиться экспертные структуры, нужнофинансово обеспечить исследования, которые они будут проводить,конкретизировал спикер.Другойнемаловажный вопрос – взаимодействие думских структур с региональнымизаконодательными собраниями. Председатель нижней палаты призвал повышатьинтенсивность сотрудничества федеральных парламентариев с их коллегами всубъектах. Конечным результатом должны стать отзывы и мнениярегиональных депутатов, что положительно скажется на качестве принимаемых Госдумой законов, подчеркнул Володин."Всюэту работу хотелось бы, чтобы мы с вами начали сразу со следующегогода, утвердили ее на Совете Госдумы и в течение весенней сессиипостарались увеличить коэффициент полезного действия работы нашихпрофильных комитетов", – сказал спикер.Законодательнапомнил, что благодаря изменениям в регламент нижней палаты 67%рабочего времени депутаты трудятся в регионах, оставшееся – этопленарные заседания и работа в комитетах. "У нас с вами появиласьдополнительная возможность работы в избирательных округах", – отметилВолодин.Спикеробратился к правительству и призвал обсудить более тесноевзаимодействие кабинета министров и нижней палаты, особенно в частиобращений депутатов к представителям исполнительной власти. "Тогда у насобратная связь между населением, депутатами и правительством будетболее действенной и эффективной", – подчеркнул законодатель, добавив,что это положительно скажется на решении проблем и качестве работыпарламентариев.ЗатронулВячеслав Володин и тему парламентского контроля, прежде всего зареализацией нацпроектов и госпрограмм. Спикер отметил, что призаслушивании министров в рамках правительственного часа было быправильно давать слово представителям думского комитета по контролю ирегламенту. Володин уверен, что такая практика даствозможность обсуждать актуальные вопросы более конкретно и детально.Необошел стороной спикер Госдумы и тему международного сотрудничества.Депутаты седьмого созыва активно взаимодействуют со своими зарубежнымиколлегами, участвуют в работе международных площадок. В качестве примера Володин напомнило работе делегации Госдумы в Совещании спикеров парламентов странЕвразии.Кроме того, указал законодатель, востребована площадкаКонференции по безопасности и развитию межрегионального сотрудничества, вкоторой вместе с Россией участвуют Китай, Иран, Турция, Пакистан,Афганистан. Каждая страна-участница может заявить свою позицию и обсудить интересующие ее вопросы, подчеркнул спикер.Того же нельзя сказать о Парламентскойассамблее Совета Европы (ПАСЕ), с сожалением отметил Володин. По его словам, организация сталазаложницей антироссийски настроенных радикалов."Покаположения Регламента ПАСЕ, уважаемые коллеги, не изменятся, не будутотменены нормы, позволяющие лишать голоса национальные делегации, азначит страны и народы, у нас нет оснований возвращаться в этуорганизацию. И тем более ее финансировать", – сказал спикер.Председательнижней палаты посетовал, что улучшений пока не заметно. "Причемпредставители национальных парламентов ключевых стран Европыподдерживают нашу позицию", – подчеркнул Володин.заключение председатель нижней палаты поблагодарил коллег-депутатов засовместную работу и поздравил с наступающим 2019 годом.