Спикер
нижней палаты Вячеслав Володин озвучил главные задачи депутатов в
предстоящую весеннюю сессию. По словам законодателя, нужно продолжать улучшать качество принимаемых законов, расширять
представительные полномочия депутатов и повышать эффективность парламентского
контроля.
Спикер
нижней палаты Вячеслав Володин озвучил главные задачи депутатов в
предстоящую весеннюю сессию. По словам законодателя, нужно продолжать улучшать качество принимаемых законов, расширять
представительные полномочия депутатов и повышать эффективность парламентского
контроля.
Прежде
всего Вячеслав Володин обратил внимание законодателей на повышение качества
рассматриваемых законопроектов. Спикер посетовал, что порой споры депутатов, возникающие в ходе обсуждения нормативно-правовых актов,
связаны с недоработкой документов. "Не провели детальное обсуждение, не
запрашивали мнения экспертов, не запрашивали оценку регулирующего
воздействия", – пояснил председатель нижней палаты.
По
его словам, с началом весенней сессии необходимо создать условия для
работы думских комитетов, обозначить необходимые требования к ним. Главная
цель – повысить ответственность работы комитетов, указал Вячеслав
Володин.
На
площадках комитетов должны появиться экспертные структуры, нужно
финансово обеспечить исследования, которые они будут проводить,
конкретизировал спикер.
Другой
немаловажный вопрос – взаимодействие думских структур с региональными
законодательными собраниями. Председатель нижней палаты призвал повышать
интенсивность сотрудничества федеральных парламентариев с их коллегами в
субъектах. Конечным результатом должны стать отзывы и мнения
региональных депутатов, что положительно скажется на качестве принимаемых Госдумой законов, подчеркнул Володин.
"Всю
эту работу хотелось бы, чтобы мы с вами начали сразу со следующего
года, утвердили ее на Совете Госдумы и в течение весенней сессии
постарались увеличить коэффициент полезного действия работы наших
профильных комитетов", – сказал спикер.
Законодатель
напомнил, что благодаря изменениям в регламент нижней палаты 67%
рабочего времени депутаты трудятся в регионах, оставшееся – это
пленарные заседания и работа в комитетах. "У нас с вами появилась
дополнительная возможность работы в избирательных округах", – отметил
Володин.
Спикер
обратился к правительству и призвал обсудить более тесное
взаимодействие кабинета министров и нижней палаты, особенно в части
обращений депутатов к представителям исполнительной власти. "Тогда у нас
обратная связь между населением, депутатами и правительством будет
более действенной и эффективной", – подчеркнул законодатель, добавив,
что это положительно скажется на решении проблем и качестве работы
парламентариев.
Затронул
Вячеслав Володин и тему парламентского контроля, прежде всего за
реализацией нацпроектов и госпрограмм. Спикер отметил, что при
заслушивании министров в рамках правительственного часа было бы
правильно давать слово представителям думского комитета по контролю и
регламенту. Володин уверен, что такая практика даст
возможность обсуждать актуальные вопросы более конкретно и детально.
Не
обошел стороной спикер Госдумы и тему международного сотрудничества.
Депутаты седьмого созыва активно взаимодействуют со своими зарубежными
коллегами, участвуют в работе международных площадок. В качестве примера Володин напомнил
о работе делегации Госдумы в Совещании спикеров парламентов стран
Евразии.
Кроме того, указал законодатель, востребована площадка
Конференции по безопасности и развитию межрегионального сотрудничества, в
которой вместе с Россией участвуют Китай, Иран, Турция, Пакистан,
Афганистан. Каждая страна-участница может заявить свою позицию и обсудить интересующие ее вопросы, подчеркнул спикер.
Того же нельзя сказать о Парламентской
ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), с сожалением отметил Володин. По его словам, организация стала
заложницей антироссийски настроенных радикалов.
"Пока
положения Регламента ПАСЕ, уважаемые коллеги, не изменятся, не будут
отменены нормы, позволяющие лишать голоса национальные делегации, а
значит страны и народы, у нас нет оснований возвращаться в эту
организацию. И тем более ее финансировать", – сказал спикер.
Председатель
нижней палаты посетовал, что улучшений пока не заметно. "Причем
представители национальных парламентов ключевых стран Европы
поддерживают нашу позицию", – подчеркнул Володин.
В
заключение председатель нижней палаты поблагодарил коллег-депутатов за
совместную работу и поздравил с наступающим 2019 годом.