Хоккейный клуб Авангард объявил о подписании контракта с бывшим форвардом Вашингтон Кэпиталз Сергеем Шумаковым. Соглашение рассчитано на три года. 26-летний нападающий будет выступать за ястребов под 69-м номером.

Хоккейный клуб "Авангард" объявил о подписании контракта с бывшим форвардом "Вашингтон Кэпиталз" Сергеем Шумаковым. Соглашение рассчитано на три года. 26-летний нападающий будет выступать за "ястребов" под 69-м номером.Напомним, что Шумаков в нынешнее межсезонье перебрался из московского ЦСКА в "Вашингтон Кэпиталз". Правда, хоккеист так и не провел ни одного матча за "столичных". Он выступал лишь за фарм-клуб американской команды.Позднее "Вашингтон" выставил Шумакова на драфт отказов, а затем расторг контракт с россиянином.