Дмитрий Дмитренко давно задумался об уходе с телестройки.
Вот только идти молодому человеку и его семье некуда – своего угла нет, денег
на покупку тоже. К 30 годам Дима нажил только дочь и почти позорную пометку в
биографии – звезда шоу Дом-2.
Дмитрий Дмитренко давно задумался об уходе с телестройки.
Вот только идти молодому человеку и его семье некуда – своего угла нет, денег
на покупку тоже. К 30 годам Дима нажил только дочь и почти позорную пометку в
биографии – звезда шоу "Дом-2".
Дмитренко родом из Владивостока, в детстве он мечтал стать
актером, после школы окончил Дальневосточную академию искусств. Пробовался на
роли в кино, и даже где-то успел сняться, однако слава к Дмитрию не приходила. Амбициозному
юноше приходилось подрабатывать ведущим в караоке-баре и помощником звукорежиссера
в филармонии.
Последним шансом добиться известности стал для него телепроект "Дом-2". Но и тут молодого человека не воспринимали в серьез. Коллеги
считали Дмитренко слабым и безвольным, и за глаза называли "тряпкой".
Со временем Дмитренко пообтесался, понял, как правильно вести
себя на телестройке, и даже сделал там какое-то подобие карьеры. Женился на длинноволосой
красавице Ольге Рапунцель, стал отцом прелестной дочери Василисы. Однако счастья
в жизни Димы как не было и нет. Его хрупкий брак постоянно находится под угрозой, он
часто конфликтует с женой и ее родственниками, которые также обитают на .
Давний друг Дмитрия Александр уверен, что участник
телестройки проклят. Много лет назад Дмитренко разбил сердце красотке по имени
Ксюша, с которой долго встречался. Якобы молодой человек ужасно обошелся с зазнобой. После предательства любимого девушка увлеклась оккультными науками, объявила себя экстрасенсом. Об этом сообщает .
"Честно говоря, мне кажется, она наложила на Дмитренко порчу.
Поэтому у него все неспокойно в жизни. Кстати, именно эта девушка мне постоянно
показывала Димины социальные сети. Она была очень обижена на него после
расставания", – отметил приятель звезды шоу .