Дмитрий Дмитренко давно задумался об уходе с телестройки. Вот только идти молодому человеку и его семье некуда – своего угла нет, денег на покупку тоже. К 30 годам Дима нажил только дочь и почти позорную пометку в биографии – звезда шоу Дом-2.

Дмитрий Дмитренко давно задумался об уходе с телестройки.Вот только идти молодому человеку и его семье некуда – своего угла нет, денегна покупку тоже. К 30 годам Дима нажил только дочь и почти позорную пометку вбиографии – звезда шоу "Дом-2".Дмитренко родом из Владивостока, в детстве он мечтал статьактером, после школы окончил Дальневосточную академию искусств. Пробовался нароли в кино, и даже где-то успел сняться, однако слава к Дмитрию не приходила. Амбициозномуюноше приходилось подрабатывать ведущим в караоке-баре и помощником звукорежиссерав филармонии.Последним шансом добиться известности стал для него телепроект "Дом-2". Но и тут молодого человека не воспринимали в серьез. Коллегисчитали Дмитренко слабым и безвольным, и за глаза называли "тряпкой".Со временем Дмитренко пообтесался, понял, как правильно вестисебя на телестройке, и даже сделал там какое-то подобие карьеры. Женился на длинноволосойкрасавице Ольге Рапунцель, стал отцом прелестной дочери Василисы. Однако счастьяв жизни Димы как не было и нет. Его хрупкий брак постоянно находится под угрозой, ончасто конфликтует с женой и ее родственниками, которые также обитают на .Давний друг Дмитрия Александр уверен, что участниктелестройки проклят. Много лет назад Дмитренко разбил сердце красотке по имениКсюша, с которой долго встречался. Якобы молодой человек ужасно обошелся с зазнобой. После предательства любимого девушка увлеклась оккультными науками, объявила себя экстрасенсом. Об этом сообщает ."Честно говоря, мне кажется, она наложила на Дмитренко порчу.Поэтому у него все неспокойно в жизни. Кстати, именно эта девушка мне постояннопоказывала Димины социальные сети. Она была очень обижена на него послерасставания", – отметил приятель звезды шоу .