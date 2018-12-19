Яндекс опровергла публикации в американских СМИ о том, что поисковик располагает доступом к информации пользователей Facebook. По словам представителей компании, соглашение о передаче публичных данных пользователей Facebook из стран СНГ, заключенное с администрацией крупнейшей соцсети в 2014 году, истекло в 2015-м и больше не продлевалось.

"Яндекс" опровергла публикации в американских СМИ о том, что поисковик располагает доступом к информации пользователей Facebook. По словам представителей компании, соглашение о передаче публичных данных пользователей Facebook из стран СНГ, заключенное с администрацией крупнейшей соцсети в 2014 году, истекло в 2015-м и больше не продлевалось."Яндекс" и другие поисковики перестали получать данные, когда Facebook отозвала API, использовавшийся для извлечения данных сторонними сервисами. "'Яндекс' при получении данных строго соблюдал все условия соглашения, — сказали ТАСС в пресс-службе компании, указав, что соглашение распространялось только на общедоступные данные. Эти сведения, добавили в "Яндексе", позволили поисковику улучшить качество выдачи, а Facebook — привлечь к себе больше трафика.Согласно опубликованному накануне расследованию The New York Times, основанному на сотнях внутренних документах Facebook и интервью десятков бывших сотрудников, компания на протяжении многих лет обменивалась с партнерами персональными данными пользователей. По информации газеты, крупнейшие IT-фирмы, включая Amazon, Netflix и Spotify, могли писать, удалять и читать личные сообщения без согласия пользователя, Yahoo — листать ленту новостей, а поисковик Microsoft Bing имел возможность просматривать имена всех друзей, причем без их ведома. NYT сообщила, что компания Марка Цукерберга заключила соглашения более чем со 150 партнерами, в том числе с "Яндексом".”Документы: Facebook выкручивал руки конкурентам и награждал партнеров доступом к данным пользователей читайте такжеВ Facebook признали, что компании-партнеры действительно могли иметь доступ к личным сообщениям, но только с разрешения самих пользователей (например, когда был выполнен вход в соцсеть посредством стороннего приложения). Кроме того, ни одно из соглашений не нарушило требования Федеральной торговой комиссии США (FTC), и случаев злоупотребления персональными данными пользователей зафиксировано не было, заявили в Facebook.