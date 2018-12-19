В студии Андрея Малахова звёзды 90-х — Юлиан и Анастасия. Артисты рассказали о своих отношениях и готовятся к свадьбе.

Исполнитель хита "Русский вальс" певец Юлиан подарил трехэтажный особняк стоимостью 10 миллионов рублей певице Анастасии. Дорогой подарок коллеге по сцене Юлиан преподнес взамен ее дотла сгоревшего дома в Тверской области. Но в новом элитном коттедже, в живописном месте на берегу Волги, звездная пара теперь живет вместе. Он пережил ее пятерых мужей, был рядом на всех гастролях и поддерживал после страшной трагедии – пожара, в котором сгорело все имущество артистки. Но теперь им больше незачем скрываться. Бывшие любовники официально объявляют себя парой.Пришедшая в студию Андрея Малахова Анастасия с удовольствием принимала поздравления с новосельем. Оказывается, новый дом был построен в памятном для нее месте: там погиб прадед певицы во время Ржевской битвы. А в 2014 году в этих же краях сгорел двухэтажный коттедж певицы. "Юлиан сделал мне огромный, великий, просто сумасшедший подарок", – призналась счастливая женщина.Пожар начался ночью 19 января 2014 года. Первой заволновалась собака, все домочадцы были на втором этаже в своих спальнях. Певица выскочила на улицу босиком, пыталась спасти пса по кличке Буча, но не получилось. Пожарные ехали 40 минут, а когда приехали, то спасать было нечего. Документы, деньги, одежда – все сгорело. Анастасия до сих пор благодарит бога за то, что тогда все люди остались живы. Хороший друг Анастасии, Михаил Муромов, прекрасно помнит тот день, ведь он был в гостях у певицы. Собака разбудила первым именно его. "Это был гостеприимнейший дом…" – с грустью вспоминает певец.Первый раз дуэтом Юлиан и Анастасия спели песню "Дорогая моя, дорогой". Потом были такие хиты, как "Давай поговорим" и "Будь со мной". Уже тогда между ними "промелькнула искорка". Свои отношения звезды никогда не афишировали, не хотели, чтобы это выглядело пиаром с их стороны. "Это была наша хорошая светлая тайна, которой мы не хотели ни с кем делиться. Никто ничего не знал, даже мои мужья", – призналась Анастасия Андрею Малахову. Правда, до поры до времени…Последний муж певицы, Владимир Зудин, которого она безумно уважала и которому не хотела причинить боль, случайно услышал все от добрых людей. Тогда Владимир примчался домой на Пречистенку, к Насте, где певица как раз была с Юлианом, и они обо всем поговорили.Ирина Грибулина хорошо помнит, как к ней в Москву приехал 17-летний Юлиан с мамой. "Вошел мальчик небесной красоты, с синими глазами, с черными кудряшками. А когда он мне спел, я убедилась в том, что он еще и талантлив", – рассказала Ирина. А своей подруге Насте она пожелала самых прекрасных чувств и отношений, каких только та заслуживает.Катя Семенова искренне не понимает, что мешало героям программы еще десять-пятнадцать лет назад быть вместе. "Все начиналось просто с дружбы. И только в Израиле на гастролях Юлик признался мне, открыл душу и сердце…" – объяснила Анастасия.А вот другая свидетельница отношений Юлиана и Анастасии, заслуженный деятель искусств РФ Ольга Молчанова еще в 1992 году в Иркутске застала молодого Юлиана в номере Насти, причем в весьма недвусмысленном виде. На что артист сейчас с улыбкой оправдывается, говоря, что тогда зашел только попить чай. "Эти два человека очень подходят друг другу. Оба красивые, крупные, талантливые. А Юлиану нужно держать ухо востро – у этой девушки очень серьезный характер", – считает Молчанова.Юлиана не пугает количество мужей Анастасии. Он уверен, что мужчины, которые были рядом с Настей, любили не ее, а себя рядом с ней. На восьмилетнюю разницу в возрасте с Анастасией он тоже никогда не обращал внимание. Он мечтает, что в их доме появится детская. А вот Анастасия в этом сомневается: "Зачем смешить людей? Я уже не в том возрасте, когда едут в роддом. Только если встречать внуков". Однако тут же добавляет: "Давай сначала ты на мне женишься, а потом и поговорим о детях".Что думают родители Юлиана о своей звездной невестке, которая старше их сына, и уже имеет в своем паспорте пять штампов о разводе? И зачем вернулся бывший муж Анастасии Владимир Зудин? Ответы – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".