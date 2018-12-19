Самое большое количество иностранцев приезжает из Узбекистана, Таджикистана, Украины, Молдовы и Азербайджана

Самое большое количество иностранцев приезжает из Узбекистана, Таджикистана, Украины, Молдовы и АзербайджанаВладимирская область притягивает всё больше мигрантов. Из 121 тысячи человек, прибывших в регион в этом году, 50% - туристы, 33% приехали в поисках работы, остальные прибыли с частными целями. Самое большое количество иностранцев приезжает из Узбекистана, Таджикистана, Украины, Молдовы и Азербайджана.Одна из важнейших задач миграционных служб - социокультурная адаптация людей. Ведь иностранцы часто приезжают даже без знания русского языка, законов и правил пребывания. Повышенная миграционная нагрузка особенно заметна в районах, граничащих с Московской областью – Александровский, Киржачский, Петушинский. Конечно же, Владимир и Суздаль тоже интересны мигрантам.В целом, по мнению представителей правоохранительных органов, миграционная ситуация в регионе – стабильная и контролируемая.Основной процент иностранцев, устроившихся на официальную работу, трудятся разнорабочими в строительной сфере. Также правоохранители заметили, что мигранты не оказывают серьёзного влияния на криминальную ситуацию в области, а их самосознание год от года всё выше.