Их привлекли к уголовной ответственности

Их привлекли к уголовной ответственностиВо Владимире к уголовной ответственности привлекли 22-летнего парня, который очень не хотел идти в армию. Об этом сообщает региональный СледКом.Молодой человек не приходил в военный комиссариат с повестками, уклоняясь от призыва на военную службу, хоть и не имел законных оснований и уважительных причин для освобождения от службы.А в Гусь-Хрустальном уголовное дело возбудили в отношении 21-летнего местного жителя. У молодого человека была отсрочка, срок которой истёк по завершению обучения в колледже. Но парень уехал в столицу, стал слесарем в коммерческой фирме, думая, что, изменив место жительства, сможет избежать исполнения конституционной обязанности.Молодые люди заявили, что не хотят и не считают нужным служить в армии. Расследование по уголовным делам продолжается.За уклонение от призыва на военную службу парням может грозить наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до 2-х лет.