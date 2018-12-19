В 2019 году все социальные обязательства перед жителями области будут выполнены. Депутаты ЗакСобрания утвердили бюджет региона на следующий год во втором чтении. Главный финансовый документ, по оценкам властей, социальный и предполагает увеличение расходов по всем бюджетным направлениям. Правда, устроил он не всех депутатов. Кто выступил против расскажет Оксана Любимова.

Доходы областного бюджета в следующем году составят 61 миллиард 700 миллионов рублей. Расходы - 63 миллиарда 800 миллионов. Дефицит чуть больше 2-х миллиардов. Таковы основные параметры главного финансового документа региона на 2019 год. Большую часть областной казны, почти 70%, потратят на социалку. Причем расходы на образование, медицину, культуру и дорожное строительство будут больше, чем в текущем году. Однако, голосовать за утверждение бюджета отказалась вся фракция КПРФ. В частности, коммунистов не устроило, что они не успели внести некоторые поправки: в бюджете не нашли отражение просьбы муниципалитетов - передать обязательства по выплате зарплат младших воспитателей в детских садах на уровень области.Антон Сидорко, зам. председателя ЗакСобрания области: "А это сотни миллионов рублей, которые ежегодно кладутся на муниципальные бюджеты. Уже не только главы, не только общественность заявляет, что необходимо пересмотреть и поставить точку в споре - чьи же полномочия? Субъекта или муниципалитета?".Необходимость скорейшего решения этого вопроса поддерживает большинство депутатского корпуса. Но, по мнению представителей всех остальных политических партий, это не повод голосовать против принятия бюджета и ставить под удар выполнение социальных обязательств перед населением.Сергей Бирюков, председатель комитета по соц. политике и здравоохранению ЗакСобрания области: "Бюджет у нас все-таки социальный. Социальные расходы повышены. И если вы изучите бюджеты других регионов - это не везде, так, где-то очень сильно снижены именно социальные расходы. Наш бюджет выглядит очень хорошо, несмотря на то, что он дотационный".Сергей Корнишов, зам. председателя ЗакСобрания области: "Мы понимаем, что еще будет время на корректировки данного бюджета. Мы этот закон поддержим в любом случае, поскольку мы должны стоять на страже интересов жителей Владимирской области".Владимир Киселев, председатель ЗакСобрания области: "При рассмотрении бюджета у нас было много возможностей внесения поправок. Поправок у нас внесено - 113. И никто наших депутатов не ограничивал. Понятно, что многие депутаты у нас неопытные и просто не знают как это сделать. У нас есть аппарат, мы готовы помогать каждому депутату вносить любые поправки и много этих поправок внесено".Внесенные поправки касаются увеличения финансирования социальной сферы, в основном, участия области в национальных проектах. С 1-го января 2019 года на 5% будут проиндексированы социальные выплаты льготникам. За счет бюджетных средств разных уровней, во Владимирской области все школы получат деньги на установку систем безопасности, построят еще четыре новые школы и более десяти фельдшерско-акушерских пунктов.Михаил Максюков, председатель комитета по бюджетной и налоговой политике ЗакСобрания области: "И субсидии муниципалитетам на дороги так же увеличены больше, чем на 70 миллионов. Дотации муниципалитетам увеличены больше, чем на 300 миллионов. Таким образом, муниципалитеты получат больше средств. Все социальные обязательства будут выполнятся в полном объеме. Мало того, есть положительная динамика в финансировании тех сфер, которые этого в первую очередь требуют".Уже в начале следующего года Законодательное Собрание намерено вернуться к обсуждению вопроса - кто же должен платить зарплату сотрудникам детских садов. Изучать передачу полномочий по финансированию оплаты труда младших воспитателей на региональный уровень будет специальная рабочая группа из депутатов и представителей муниципалитетов и администрации области.