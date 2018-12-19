Доброжелатели предостерегают поющую ведущую. Резкими высказываниями Ольга Бузова может разогнать последних поклонников.

Доброжелатели предостерегают поющую ведущую. Резкими высказываниямиОльга Бузова может разогнать последних поклонников.В личном микроблоге Бузова опубликовала черно-белый снимок,на котором горделиво смотрит в камеру. Ее взгляд и положение тела, как-будто говорят нам:"Посмотри, слабак и тряпка. Видишь, я лучше тебя во всем!"Ниже артистка отметила, что все те, кто увивается за нейсейчас, и мизинца ее не стоят. Она мечтает увидеть рядом с собой настоящего мачо."Обменяю всех своих бестолковых ухажеров на одного нормального мужика 😈", – написала звезда.Члена экспертного совета по развитию информационногообщества при Госдуме Вадима Манукяна это заявление Ольги заставило задуматься оповедении теледивы. Общественник, из лучших побуждений, конечно же, сделал через открытое обращение к Бузовой. "Дни.ру" публикуют совет эксперта."Олечка, солнце ты наше. Как же так получилось, что натвоем жизненном пути одни бестолковые мужики попадаются? Пыталась как-то в себеразобраться? Может проблема в тебе? Или считаешь, что это случайность, чтотолковые мужчины тебе на твоем жизненном пути не попадаются? Ну ты самаподумай, вот ты сейчас опустила всех своих мужчин, назвала их бестолковыми.Кому же захочется из серьезных мужиков после подобных сравнений с тобойзаводить длительные отношения? Ведь завтра любой из них может так же, по твоимсловам, оказаться бестолковым", – отметил Манукян.Эксперт уверен, что поющейведущей необходимо срочно спуститься с небес на землю, научиться воздержанию. Только изменив свое отношение к окружающим Бузова сможет обрести личное счастье."Мне кажется, что у тебя Оля появилась гордыня, а это грех.Может стоит ее побороть в себе, стать более смиренной, глядишь и действительнонормальные мужики к тебе потянутся. Они чувствуют, когда их уважают. Удачи тебеи большой любви!" – заметил Вадим Манукян.